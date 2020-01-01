  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: جاهزون لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية

الإثنين 22 مارس 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جاهزون لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن حركته جاهزة لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر أيار/ مايو المقبل.

وقال قاسم، في تصريح صحفي: إن حماس بلورت العديد من الخيارات للمشاركة مع تفضيلها لقائمة وطنية موحدة، مشددًا بالقول: "حماس ستبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى تحالف وطني، يضم أوسع طيف سياسي في الحالة الفلسطينية".

وأضاف: "لنجعل من الانتخابات مدخلاً حقيقياً لإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة التعددية، وإشراك الكل الوطني في صياغة استراتيجية نضال موحدة".

وختم قاسم حديثه، بالقول: "نؤكد حرصنا الكامل على أن تكون مشاركتنا بالانتخابات، تعزيز للوحدة الوطنية كخطوة مركزية في مسار مواجهة التحديات، التي تمر بها القضية الفلسطينية".
 

#حركة حماس #حازم قاسم #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

الأخبار الرئيسية

معبر

إسرائيل تضع شرطا لإقامة تعاون اقتصادي مع الفلسطينيين...

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اتفاقية جديدة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول سفر المواطنين في قطاع غزة

التوقيت الصيفي

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

الرئيس عباس: قطاع غزة كان يشكّل هاجسًا لنا وللعالم أجمع في العام 2020

اعلان سما رسائل