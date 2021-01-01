تنويه هام للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية

القاهرة /سما/

أصدرت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، اليوم الاثنين، تنويهًا مهمًا للطلاب الدارسين بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا بالجامعات والمعاهد في جمهورية مصر العربية.

وتلفت السفارة النظر إلى ورود مخاطبات جامعية من ادارة الوافدين بخصوص الشؤون الإدارية والتعليمية المتعلقة بالطلبة في مختلف مراحلهم الجامعية .

ودعت الطلبة متابعة صفحة قسم الشؤون الثقافية على موقع الفيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/emb.caf

والتواصل عبر هواتف السفارة 33384761 /33384762 /33384763 أو عبر تطبيق الواتساب 01030218317، أو عبر ايميل قسم الشؤون الثقافية بالسفارة، Capalemb@gmail.com .