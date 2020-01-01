القدوة يعلن برنامج الملتقى الوطني الديمقراطي

رام الله /سما/

طرح القيادي ناصر القدوة، اليوم، برنامج عمل "الملتقى الوطني الديمقراطي" الذي سيكون، أيضاً، البرنامج الانتخابي لقائمة الملتقى في الانتخابات التشريعية المقررة في أيار المقبل.

وقال القدوة، في مؤتمر صحفي عبر تطبيق زوم، من مدينة رام الله، إن البرنامج "سوف يجيب عن كل الصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني".

وقال في المؤتمر الصحافي: إن شعار الملتقى –الذي يرفض تسميته حزباً- هو: "بدنا نغيّر، بدنا نحرّر، بدنا نعمّر".

وذكر القدوة خمسة أهداف رئيسية للملتقى، وهي:

1- النضال من أجل احترام كرامة المواطن، ومن أجل احترام حقوقه وتحسين ظروف معيشته وتعزيز صموده الاقتصادي.

2- احترام سيادة القانون، واحترام عمل المؤسسات وأُصول العمل والحياة الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد.

3- الدفاع عن أرضنا واستعادتها من أجل مقاومة الاستعمار الاستيطاني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

4 - النضال من أجل إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة، وإن كانت تحت الاحتلال وعاصمتها القدس.

5- النضال من أجل حقوق اللاجئين في العودة والتعويض واستعادة الملكية.

وقال: إن النضال الفلسطيني هو من أجل الاستقلال الوطني في دولة فلسطين "القائمة"، وإن كانت تحت الاحتلال وليس "لإقامتها" لأن "التفاوض ليس على مبدأ إقامة الدولة لأن الاحتلال لا يعطي دولة".

وسرد برنامج عمل الملتقى في 25 بنداً في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وفيما يلي العناوين الـ25 التي ستكون البرنامج الانتخابي للملتقى:

أولاً: من نحن ومن هو الملتقى وماذا نريد.

ثانياً: فلسطين الأرض والشعب.

ثالثاً: الاستجابة للطوارئ، بما فيها وبائية كوفيد 19.

رابعاً: استعادة الوحدة الوطنية.

خامساً: منظمة التحرير وضرورة إصلاح مؤسساتها والمهام الملقاة على عاتقها.

سادساً: اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) والاتفاقيات اللاحقة والسلطة الوطنية.

سابعاً: عمل الحكومة والإدارة الفلسطينية.

ثامناً: الديمقراطية وسيادة القانون.

تاسعاً: مكافحة الفساد.

عاشراً: إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

حادي عشر: القدس والانتصار لها.

ثاني عشر: التسوية التفاوضية.

ثالث عشر: التحرر والبناء.

رابع عشر: الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لدولة فلسطين.

خامس عشر: المحافظة على الأرض واستعادتها.

سادس عشر: الانتصار للظروف المعيشية.

سابع عشر: بناء الإنسان.

ثامن عشر: الشهداء والأسرى والجرحى.

تاسع عشر: المرأة.

عشرون: الشباب.

واحد وعشرون: الطفولة.

اثنان وعشرون: ذوو الإعاقة.

ثلاثة وعشرون: البيئة.

أربعة وعشرون: الانتماء العربي.

خمسة وعشرون: العمل الخارجي.