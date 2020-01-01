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افتتاح عدة جداريات بطولكرم بمناسبة يوم الثقافة

الإثنين 22 مارس 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح عدة جداريات بطولكرم بمناسبة يوم الثقافة



طولكرم /سما/

 افتتحت وزارة الثقافة في طولكرم وبمناسبة يوم الثقافة الوطني، فعالية رسم جداريات بالتعاون مع كل من بلدية عنبتا وبلدية طولكرم، وذلك بالرسم على مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري، وعلى جدار مدخل الهلال الأحمر، الشارع الرئيسي في بلدة عنبتا.

وقال مدير مكتب وزارة الثقافة في طولكرم منتصر الكم: إن الوزارة تحتفل هذا العام بيوم الثقافة الوطني من خلال حملة تجميل المحيط وتزيين جدران البيوت والبنايات في فلسطين والشتات بالعبارات والأبيات الشعرية والمقولات المقتبسة من أعمال الكُّتاب والشعراء الفلسطينيين، ممن تركوا أثراً في الحياة الثقافية للشعب الفلسطيني وساهموا في رفعة الأدب والفن.

واعتبر الفنانون أن هذه المبادرة الرائعة من وزارة الثقافة تحمل معانٍ جليلة تتجسد في تكريم الفنانين والأدباء والشعراء تكريمًا لهم.

#وزارة الثقافة #طولكرم

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