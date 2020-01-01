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حميد: الوضع في المركز الوطني للتأهيل تحت السيطرة وجرى تزويده بالأوكسجين السائل

الإثنين 22 مارس 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميد: الوضع في المركز الوطني للتأهيل تحت السيطرة وجرى تزويده بالأوكسجين السائل



بيت لحم /سما/

قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، إن الوضع في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل لم يخرج عن السيطرة، بل كان هناك اكتظاظ في عدد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يحدث في كل المراكز.

وأضاف حميد، في مؤتمر صحفي، عقده أمام المركز، إن ضغطًا على استهلاك الأكسجين حصل في المركز الوطني، جراء وصول 29 مصابا بالفيروس، ما أدى إلى تزويده بالأوكسجين السائل، تحسبا لأي طارئ، فيما نقل عدد من آخر من المصابين لمستشفيات أخرى؛ للتخفيف من الاكتظاظ.

وأكد المحافظ: لم تحدث أي إشكالية صحية نتيجة نقص الاوكسجين، أو خطر قد يشكل على أي مريض، وبالتالي الوضع تحت السيطرة، والأوكسجين متوفر واحتياطي، والمحطة لم تتوقف، وتعمل كالمعتاد، لكن ما حدث كان فنيا من حيث قدرتها الاستيعابية لـــــــــ15 مريضا، حيث كان العدد مضاعفا.

#محافظ بيت لحم #المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل #فيروس كورونا

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