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إسرائيل تُحذر السفن المبحرة في الخليج العربي من "هجمات إرهابية"

الإثنين 22 مارس 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تُحذر السفن المبحرة في الخليج العربي من "هجمات إرهابية"



القدس المحتلة /سما/

أصدرت وزارة المواصلات الإسرائيلية تحذيراً عاماً لسفن الشحن المملوكة لرجال الإعمال الإسرائيليين المبحرة في بحر العرب والخليج العربي، وذلك في اعقاب استهداف السفينة بملكية إسرائيلية قبل شهر في خليج عمان.
 
وذكرت الوزارة في بيان، أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "هيئة السفن والموانئ البحرية ووزارة المواصلات الإسرائيلية نشرت توصية لشركات الملاحة التي تبحر في بحر العرب والخليج العربي، باتخاذ وسائل الحذر المطلوبة" .
 
وقالت إنه "في الأشهر الأخيرة سجل في بحر العرب، خليج عمان والخليج العربي عدد من الحوادث ذات طابع إرهابي ضد سفن تجارية وناقلات تابعة لدول عديدة في العالم".
 
وأضافت أنه "في اعقاب ذلك أجريت تقييمات للوضع بين الأجهزة الأمنية الدولية، الاستخباراتية والعسكرية التي ناقشت تهديدات محتملة تهدد المركبات البحرية التي تتحرك في المسارات المركزية التجارية هذه".
 
يشار إلى أنه في 28 شباط/فبراير تم استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان بصاروخ يشتبه أنه أطلق من سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، ولم يتسبب الحادث بأية إصابات.
  
ونتيجة للانفجار، تم فتح فتحتين بقطر حوالي متر ونصف في جانب السفينة، لكن محركها لم يتضرر، وقال مصدر أمني أمريكي لرويترز إن الانفجار وقع فوق الخط المائي وليس تحته، وأن الثقوب فتحت في جانبي السفينة.

#اسرائيل #هجمات ارهابية #الخليج العربي #رجال الإعمال #ايران

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