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هنية يكرم أمهات نجوم الرياضة الفلسطينية بمناسبة "يوم الأم"

الإثنين 22 مارس 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يكرم أمهات نجوم الرياضة الفلسطينية بمناسبة "يوم الأم"



غزة /سما/

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أمهات نجوم الرياضة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، بمناسبة "يوم الأم"، بحضور إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، ود. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ومحمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة بالمجلس الأعلى.

 وتميز الحفل بحضور الأمهات وسعادتهن بالتكريم مع أبناءهن الرياضيين، وأبدت الأمهات شكرهن للمجلس الأعلى ومبادرته لهذه اللمسة الجميلة تكريما للأم الفلسطينية.

وتحدث عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال الحفل موجها التحية للأم الفلسطينية وتميزها في صناعة الأبطال في كل المجالات ومنها الرياضة.

وقال هنية:" تكريم الأم ليس يوما واحدا بل كل أيام العام فمهما قدمنا للأم فلن نوفي حقها، وديننا الحنيف أوصانا بالأم لما لها من فضل عظيم".
وأضاف أن التكريم لأمهات فلسطين يتزامن مع الذكرى ال(١٧) لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين، وذكرى معركة الكرامة التي أعادت للأمة العربية كرامتها بعد نكسة عام ١٩٦٧.

 من جهته عبر إبراهيم أبو النجا محافظ غزة عن تقديره لهذا التكريم، وأثره الطيب على الأمهات والرياضيين، وأشاد بجهود عبد السلام هنية في النهوض بالرياضة الفلسطينية.

#عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة #نجوم الرياضة الفلسطينية #قطاع غزة

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