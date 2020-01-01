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الاعلان عن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لخوض لقاء السعودية

الإثنين 22 مارس 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لخوض لقاء السعودية



رام الله /سما/

 أعلنت دائرة المنتخبات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية المستدعاة لخوض لقاء المنتخب السعودي، ضمن التصفيات المزدوجة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وكان منتخبنا الوطني تعادل مع شقيقه السعودي سلبا في لقاء الذهاب التاريخي الذي جمعهما على إستاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة قبل جائحة كورونا، في أول زيارة للمنتخب السعودي للأراضي الفلسطينية.

ويحتل منتخبنا المركز الخامس والأخير في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، أما المنتخب السعودي فيحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن منتخب أوزباكستان المتصدر، وهو يملك مباراة مؤجلة.

المنتخب الفلسطيني

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المنتخب الفلسطيني

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