شهاب: مسيرة الشيخ ياسين وسيرته ستبقى منارة خير وعطاء للأجيال

غزة /سما/

استذكر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، اليوم الاثنين، الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الذكرى الـ17 لاستشهاده.

وكتب شهاب على صفحته في "فيس بوك": "طوبى لشيخ ما أقعده القعود عن العمل والحركة وارساء دعائم الحق والهدى، فكان مثالاً حيّاً للإرادة التي لا تقف أمامها الحواجز ولا المعيقات".

وأضاف: "كانت أسمى أمنية للشيخ الإمام هي أن يرضى عنه ربه عز وجل، لقد ارتقى طاهراً بعد أن أدى صلاة الفجر فكان في ذمة الله، وقد نال ما تمنى بعد حياة كانت كل لحظاتها دعوة وتربية وجهادًا ولقي ربه راضياً مرضياً".

وتابع "مسيرة الشيخ الامام وسيرته ستبقى منارة خير وعطاء تستلهم منها الأجيال مداد النور وهي تمضي في طريقها نحو العودة والتحرير بإذن الله".