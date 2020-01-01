الأردن يسجل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7072 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي حول وباء كورونا، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 5985 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 544 ألفا و724 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً يبلغ 97 ألفا و500 حالة، ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 440 حالة، فيما غادرت 365 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات يبلغ 3277 حالة.