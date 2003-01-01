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أسير مريض من الخليل يُضرب عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي

الإثنين 22 مارس 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير مريض من الخليل يُضرب عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي



الخليل /سما/

أضرب الأسير ماهر أبو ريان (43 عامًا) من الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، عن الطعام، احتجاجًا على مماطلة إدارة السجون، بتقديم العلاج اللازم له، وللمطالبة بتحديد موعد لإجراء عملية جراحية له في الأنف (جيوب أنفية).

وقال نادي الأسير في بيان صحفي: "إنّ إدارة سجون الاحتلال ادّعت أنّ الأسير أبو ريان وقّع على ورقة يرفض فيها إجراء العملية الجراحية، حتّى تتنصل من تقديم العلاج اللازم له".

وأضاف: "نتجة لذلك اضطرّ الأسير إلى خوض معركة جديدة على مدار عامين في محاكم الاحتلال لنفي إدعاء إدارة السجون، وللإقرار بضرورة إجراء عملية له".

وذكر أنّ الأسير أبو ريان المحكوم بالسّجن (25 عامًا)، خاض عدة خطوات احتجاجية طوال الفترة الماضية، قابل ذلك استهتار ومماطلة متعمدة بحقّه من قبل إدارة سجن "النقب"حيث يقبع.

ويعاني الأسير أبو ريان من أزمة في الصدر ومشاكل في الرئتين، نتجت منذ اعتقاله عام 2003، وتعرض لاعتداء من قبل جنود الاحتلال في حينه، وتسبب بكسر في أنفه.

وتفاقمت معاناته حتى خضع عام 2015، لعملية جراحية في الأنف، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور مجددًا عام 2018، بسبب ظهور مياه على رئتيه، وخضع لاحقًا لعملية خلالها تم سحب المياه، ومعاناته لم تتوقف، وما يزال بحاجة إلى علاج خاص، وإلى عملية (جيوب أنفية)، ينتظر منذ عامين أن يتم تحديد موعد لإجرائها.

#اضراب عن الطعام #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الإهمال الطبي

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