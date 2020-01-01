  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحريري: تشكيلة عون الحكومية مخالفة للدستور ولن أقبلها

الإثنين 22 مارس 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري: تشكيلة عون الحكومية مخالفة للدستور ولن أقبلها



بيروت /سما/

أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الاثنين، عن رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون، مشيرا إلى أنها "مخالفة للدستور".

وقال: "عون أرسل لي تشكيلة حكومية يحصل فيها فريقه السياسي على الثلث المعطل، وهذه مخالفة للدستور اللبناني".

وأضاف: "تقدمت منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".

وأعلن الحريري الخميس الماضي، وعقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".

وقال في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم، والمضي قدما لوقف الانهيار واستعادة ثقة المجتمع الدولي".

ولفت الحريري إلى أنه سيجتمع مع عون مجددا لبحث الأسماء التي قدمها "قبل أسابيع" للحكومة، لكن "إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة عليها فإنه عندئذ سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

#لبنان #سعد الحريري #الحكومة اللبنانية #ميشال عون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

الأخبار الرئيسية

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اتفاقية جديدة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول سفر المواطنين في قطاع غزة

التوقيت الصيفي

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

الرئيس عباس: قطاع غزة كان يشكّل هاجسًا لنا وللعالم أجمع في العام 2020

31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل