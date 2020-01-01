الحريري: تشكيلة عون الحكومية مخالفة للدستور ولن أقبلها

بيروت /سما/

أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الاثنين، عن رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون، مشيرا إلى أنها "مخالفة للدستور".

وقال: "عون أرسل لي تشكيلة حكومية يحصل فيها فريقه السياسي على الثلث المعطل، وهذه مخالفة للدستور اللبناني".

وأضاف: "تقدمت منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".

وأعلن الحريري الخميس الماضي، وعقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".

وقال في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم، والمضي قدما لوقف الانهيار واستعادة ثقة المجتمع الدولي".

ولفت الحريري إلى أنه سيجتمع مع عون مجددا لبحث الأسماء التي قدمها "قبل أسابيع" للحكومة، لكن "إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة عليها فإنه عندئذ سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".