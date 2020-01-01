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درعي: النساء ليست مكانهن الطبيعي في السياسة.. وليبرمان يعلق

الإثنين 22 مارس 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
درعي: النساء ليست مكانهن الطبيعي في السياسة.. وليبرمان يعلق



القدس المحتلة /سما/

دافع زعيم حزب “شاس” أرييه درعي عن إقصاء النساء عن قائمة حزبه المتطرف مدعيا أن السياسة ليست “مكانهن الطبيعي”.
 
وقال درعي لهيئة البث الإسرائيلية “كان”: “اسألوا زوجتي ونساء أخريات وسوف يجبن – هكذا تمت تربيتهن – هذا ليس مكانهن الطبيعي، هذا يتعارض مع نظرتهم للعالم".
 
وأضاف أنه إذا أسست النساء الحريديات حزبا خاصا بهن أو تم اختيارهن كمرشحات عن قائمة حزب معين، فإن “نساؤنا سيكن أول من لن يصوت لهن".
 
وانتقد عضو الكنيست رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تصريحات درعي، واصفا إياه بـ”وزير إقصاء النساء”.
 
وأضاف: "في يوم الثلاثاء، سنريه مكانه الطبيعي ونطرده وحلفاؤه يعقوب ليتسمان وموشيه غافني إلى المعارضة".

#حزب شاس الحريدي #ارييه درعي #الانتخابات الاسرائيلية

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