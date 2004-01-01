تعرف على نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية و الأحزاب المشاركة وفرص فوزها

القدس المحتلة /سما/ عكا للشؤون الاسرائيلية

يشارك 36 حزبا إسرائيليا غدا الثلاثاء في انتخابات الكنيست رقم 24 من أجل اختيار 120 نائبا فيه.



وحسب استطلاعات الرأي فإن 11 قائمة انتخابية للأحزاب فقط ستتمكن من الدخول إلى الكنيست، وتوقع بفوز أحزاب اليمين المتطرف والأشد تطرفا والأحزاب الأصولية بثلثي مقاعد الكنيست.



وسيخوض حزب الليكود الانتخابات بقائمة تضم 45 مرشحا، أما حزب "هناك مستقبل/ يش عتيد" -بزعامة يائير لابيد- فقد قدم قائمة بـ20 مرشحا، فيما قدم حزب "يمينا" قائمة تضم 17 مرشحا، فيما يشارك حزب الأمل الجديد بزعامة جدعون ساعر ب30 مرشحا.



وقدمت أحزاب "العمل" 10 مرشحين، و"إسرائيل بيتنا" -بزعامة أفيغدور ليبرمان- 10 مرشحين، و"أزرق- أبيض" -برئاسة وزير الجيش بيني غانتس- 9 مرشحين، وميرتس 10 مرشحين بقوائمها إلى اللجنة المركزية للانتخابات.



ومن المتوقع أن يحافظ حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قوته كأكبر الأحزاب، لكن قد لا يحظى بأغلبية في الكنيست.



أما الأحزاب العربية حيث ستخوض ثلاثة أحزاب الانتخابات في قائمة موحدة وهي "الجبهة"، و"التجمع"، و"العربية للتغيير" في "القائمة المشتركة"، وتقدمت بقائمة تضم 11 مرشحا.



وستخوض "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس الانتخابات منفردة وتضم 15 مرشحا.



وفي معسكر اليمين يشارك اتحاد حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"قوة يهودية" بزعامة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في الانتخابات.



أما حزب البيت اليهودي فانسحب من السباق وأعلن عن دعمه حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت لمنع تشتت الأصوات.



وتؤكد آخر الاستطلاعات أن نصيب حزب الليكود -الأقوى حاليا- في الحلبة السياسية في إسرائيل سيكون بين 30 إلى 28 مقعدا، يليه حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد الذي تتراوح نتائجه في الاستطلاعات ما بين 20 إلى 18 مقعدا.



أما المرتبة الثالثة فيتناوب عليها حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت تارة وحزب "تكفا حداشاه/ الأمل الجديد" بزعامة جدعون ساعر تارة أخرى، وقيمتها تتراوح بين 12 الى 10 مقاعد برلمانية.



وفي المرتبة الخامسة تأتي القائمة "المشتركة" برئاسة أيمن عودة وتحظى في هذه الاستطلاعات على نتائج تمتد بين 10 الى 8 مقاعد، يليها حزب "شاس" للمتدينين اليهود الشرقيين برئاسة آريه درعي ونتيجته تتقلب بين 8 و7 مقاعد.



أمام حزب "يهدوت هتوراة" للمتدينين اليهود الغربيين، فيحصل على 7 أو 6 مقاعد فيما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" هو الأخرى على نتائج مشابهة.



وفي قاع اللائحة نجد حزب "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي الذي يترنح بين 7 إلى 5 مقاعد برلمانية. أما حزب "الصهيونية الدينية" فنتيجة تتراوح بين 5 إلى 4 مقاعد.



وهناك ثلاثة قوائم انتخابية تراوح بين تخطي نسبة الحسم وبين الإخفاق في ذلك وهي: حزب ميرتس بزعامة نيتسان هوروفيتس وحزب "أزرق أبيض" بزعامة غانتس والقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس.

ويشترط في الانتخابات الإسرائيلية تخطي كل قائمة حزبية لنسبة الحسم، فما هي نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ 24 التي ستجرى غدا الثلاثاء 23 آذار/ مارس؟.



نسبة الحسم هي عدد الحد الأدنى من مجمل أصوات المصوتين في الانتخابات، المطلوب من أجل الحصول على تمثيل القوائم الانتخابية في الكنيست.



وحسب موقع "الكنيست" فإن نسبة الحسم الحالية المعتمدة في انتخابات الكنيست هي 3.25% أي أن قائمة مرشحين يجب أن تحصل على 3.25% من أصوات الناخبين على الأقل كي تدخل إلى الكنيست، في حين أن الأصوات التي تحصل عليها قائمة لم تجتز نسبة الحسم ستذهب سدى.

وفي الماضي حتى انتخابات الكنيست الـ 13، التي تم إجراؤها عام 1992، ترتب على كل قائمة انتخابية الحصول على ما لا يقل عن 1% من أصوات الناخبين الصالحة للدخول للكنيست.



وقبل انتخابات الكنيست الـ 13 رُفِعَت نسبة الحسم الى 1.5%.



وفي أيار / مايو 2004 (في الكنيست الـ 16) رُفِعَت نسبة الحسم إلى 2%.



وفي 11 آذار / مارس 2014 (في الكنيست الـ 19) رُفِعَت نسبة الحسم إلى 3.25% وهي النسبة المعمول بها حاليا.