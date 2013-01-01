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وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية

الإثنين 22 مارس 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية



القدس المحتلة /سما/

أوردت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية في تقرير لها انها اجرت حوارا مطولا مع فراس طلاس المقيم في الامارات العربية المتحدة، نجل وزير الدفاع السوري الأسطوري، مصطفى طلاس، وذلك في ذكرى مرور 10 أعوام على بدء الحرب في سوريا.

وقال الملياردير فراس طلاس في حديثه عن الرئيس السوري بشار الاسد، انه جبان يخشى كل من حوله. فقد كان يخشى والده ومن ثم عمه وشقيقه الأكبر، وانه بعدما توفي كل هؤلاء بات يخشى زوجته أسماء، على حد قول فراس طلاس.

وأضاف طلاس الابن في حديثه للصحيفة الإسرائيلية "ماكور ريشون" ان تلقى تهديدات على حياته اثناء تواجده في سوريا، مما دفعه الى الفرار من سوريا للنجاة من الاغتيال.

وتابع فراس طلاس ان عائلته كان من العائلات التي أسست الدولة السورية وان والده مصطفى طلاس التقى حافظ الأسد منذ سنوات الخمسينيات في الكلية الحربية في حمص، وربطت الاثنين علاقة صداقة عميقة فتولى الأول رئاسة الجمهورية وتولى الاخر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع لسنين طويلة.

وحمل طلاس الابن على إسرائيل انها لم تتدخل مباشرة في الحرب الدائرة في سوريا وقال: "اتفهم الموقف الإسرائيلي الذي يرى بالنظام السوري والشعب السوري أعداء ولهذا تمنعت إسرائيل عن التدخل في الحرب".

وتابع يقول: "ولكن الواقع اليوم في سوريا سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل ويخلق لها الكثير من الإشكاليات على الحدود. على إسرائيل ان تدرك ان عدم التحرك له ثمن كذلك".      

 وقال فراس طلاس: "كان الكثير من السوريين في الفترة بين 2013 – 2015 ينظرون الى إسرائيل بإيجابية وكانت ثمة فرصة حقيقية للتغيير نحو مستقبل جديد. اليوم عاد الشعب السوري مجددا الى النظر بسلبية الى إسرائيل باعتبارها تؤيد الروس وتؤيد انقاذ الأسد للبقاء في مقعد الرئاسة. وعلى إسرائيل الآن العمل كثيرا من اجل تغيير صورتها هذه".

#فراس طلاس #بشار الاسد #الحرب السورية #اسرائيل

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