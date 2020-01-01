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القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

الإثنين 22 مارس 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي



غزة /سما/

تحدث رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، د.ناصر القدوة، اليوم الاثنين، عن زيارته لقطاع غزة، وإمكانية تواجده على رأس قائمة الملتقى المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في رام الله: "فيما يتعلق بزيارة غزة، قلت وأكرر بأن غزة جزء لا يتجزأ من بلدنا، ولا أريد دعوة أو ترحيباً من أي جهة من الجهات".

وتابع: لا يحتاج الأمر لذلك، بالرغم من تقديري لأي نوايا طيبة، ولكن لا يذهب الشخص إلى بلده بدعوة أو ترحيب، ولا يمكن أن نتساوق مع أفكار على أن غزة شيء، وهناك شيء آخر".

وشدد على أن قطاع غزة جزء من فلسطين، وأفخر بأني قادم من غزة، ومن الطبيعي أن أذهب هناك وأمكث فترة طويلة هناك.

وفيما يتعلق بترشحي في انتخابات المجلس التشريعي، قال القدوة: نعم إذا سمح لي المشاركون في الملتقى وأعطوني شرف أن أكون على رأس القائمة، سأفعل ذلك، بالرغم على المستوى الشخصي لا يوجد طموح في هذا الشأن، ولكن ذلك لإظهار الجدية في هذا المجال، لنؤكد على العمل مع بعض باحترام.
 

#الملتقى الوطني الديمقراطي #ناصر القدوة #الانتخابات الفلسطينية #قطاع غزة

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