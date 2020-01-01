سفارة فلسطين في الجزائر تسلم جائزة فيلم الدقيقة الواحدة

الجزائر /سما/

سلمت سفارة دولة فلسطين في الجزائر جائزة فيلم الدقيقة الواحدة "متساوون رغم الاختلاف" للفائز بالمرتبة الثانية للشاب المبدع عبد الله بن عبد العزيز القرع عن فيلمه "الفرق".

واستقبل السفير أمين مقبول، وبحضور المستشار هيثم عمايري، الفائز في مقر السفارة الفلسطينية في دولة الجزائر لتسليمة جائزة مؤسسة سوا. وقد حضرت اللقاء والدة الشاب واعربت عن سعادتها لحصول ابنها على الجائزة. وقد تم توشيح الفائز وتكريم والدته بمناسبة يوم الام.

وقال جلال خضر المستشار القانوني لمؤسسة سوا حول المسابقة: لقد تم الاعلان عن نتائج المسابقة في نهاية شهر ديسمبر2020، علما انه قد بلغ عدد الافلام المشاركة في المسابقة ثلاثون فيلما من 10 دول مختلفة.

واضاف ان المتوسط العمري للمشاركين كان 26 عاما، أي أن غالبيتهم من الشبان، وقد بلغت نسبة الاناث المشاركات أكثر من النصف، منوها الى ان الافلام المرشحة للفوز قد شوهدت أكثر من ثلاثة ملايين مرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاز الفيلم الفلسطيني "كنار" بالمرتبة الأولى، بينما فاز الفيلم الجزائري "الفرق" بالمرتبة الثانية، فيما فاز الفيلم اللبناني " فن رباني" بالمرتبة الثالثة.

واضاف خضر أن المؤسسة تجد صعوبة بالغة في تحويل قيمة الجوائز للفائزين بالمسابقة، بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تستوجبها عملية التحويل.

وتابع: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم الاعلان عن موضوع المسابقة للعام 2021 والافلام التي ترغب بالمشاركة في المسابقة، ونظرا لأهمية مكافحة كافة اشكال التمييز، فقد تم الاحتفاظ بموضوع المسابقة "متساوون رغم الاختلاف".

يذكر أن سوا مؤسسة اهلية تأسست منذ أكثر من 20 عاما وتعمل على مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وتقدم الدعم النفسي لضحايا العنف من خلال الرقم المجاني 121.