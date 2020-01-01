  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوزير غنيم يبحث مع السفير الياباني مستجدات المشاريع المائية في الأغوار

الإثنين 22 مارس 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير غنيم يبحث مع السفير الياباني مستجدات المشاريع المائية في الأغوار



رام الله /سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع السفير الياباني لدى دولة فلسطين ماجوشي ماسايوكي، أبرز المستجدات المتعلقة بالمشاريع المائية الجاري تنفيذها بدعم من الحكومة اليابانية، وآفاق التعاون في تطوير وإمداد منطقة اريحا والاغوار بالمياه اللازمة لتطوير القطاعات الحياتية والزراعية والاقتصادية وغيرها.

ركز اللقاء على سبل تطوير الوضع المائي في أريحا من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية لتوفير كميات مياه اضافية من خلال حفر بئر واستخراج المياه الجوفية، والعمل على تطوير البنية التحتية في المنطقة، مما سيساهم في دعم القطاعات الفلسطينية المختلفة وينعكس ايجابا على تطوير الوضع الاقتصادي والتنموي.

يأتي ذلك ضمن أولويات سلطة المياه وخطتها التطويرية التي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء لتوفير خدمة المياه للمواطن الفلسطيني.

وخلال اللقاء ثمن رئيس سلطة المياه جهود الحكومة اليابانية ودعمها المتواصل لقطاع المياه من خلال رفدها بمجموعة من المشاريع الحيوية في عدد من محافظات الوطن.

#سلطة المياه #مازن غنيم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

أكثر فعالية وأقل اثار جانبية: تطوير لقاح ضد الكورونا يؤخذ عن طريق الفم

الأخبار الرئيسية

اتفاقية جديدة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول سفر المواطنين في قطاع غزة

التوقيت الصيفي

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

الرئيس عباس: قطاع غزة كان يشكّل هاجسًا لنا وللعالم أجمع في العام 2020

31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

اعلان سما رسائل