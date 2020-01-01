الوزير غنيم يبحث مع السفير الياباني مستجدات المشاريع المائية في الأغوار

رام الله /سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع السفير الياباني لدى دولة فلسطين ماجوشي ماسايوكي، أبرز المستجدات المتعلقة بالمشاريع المائية الجاري تنفيذها بدعم من الحكومة اليابانية، وآفاق التعاون في تطوير وإمداد منطقة اريحا والاغوار بالمياه اللازمة لتطوير القطاعات الحياتية والزراعية والاقتصادية وغيرها.

ركز اللقاء على سبل تطوير الوضع المائي في أريحا من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية لتوفير كميات مياه اضافية من خلال حفر بئر واستخراج المياه الجوفية، والعمل على تطوير البنية التحتية في المنطقة، مما سيساهم في دعم القطاعات الفلسطينية المختلفة وينعكس ايجابا على تطوير الوضع الاقتصادي والتنموي.

يأتي ذلك ضمن أولويات سلطة المياه وخطتها التطويرية التي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء لتوفير خدمة المياه للمواطن الفلسطيني.

وخلال اللقاء ثمن رئيس سلطة المياه جهود الحكومة اليابانية ودعمها المتواصل لقطاع المياه من خلال رفدها بمجموعة من المشاريع الحيوية في عدد من محافظات الوطن.