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وفاة المناضل أبو بكر حجازي أول أسير فلسطيني

الإثنين 22 مارس 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المناضل أبو بكر حجازي أول أسير فلسطيني



رام الله /سما/

توفي في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل محمود بكر حجازي (أبو بكر حجازي) (85 عاما).

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، منح اللواء متقاعد محمود بكر حجازي أول أسرى الثورة الفلسطينية المعاصرة، وسام نجمة الشرف العسكري.

يذكر أن أبو بكر حجازي يعتبر أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1965، وقد اعتقل بتاريخ 18/1/1965 وكان أول من وجهت إليه تهمة الانتماء لحركة "فتح"، كما حكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ، ليفرج عنه في عملية التبادل التي جرت بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "فتح" في 28/1/1971 في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر، وتوجه حجازي بعدها إلى لبنان وعاد إلى غزة بعد اتفاق "أوسلو" عام 1994.

والمناضل المرحوم بكر حجاري من مواليد القدس عام ١٩٣٦ وعاش الم النكبة عام ١٩٤٨ وشارك في معارك الثورة الفلسطينية في بيروت والدفاع عن القرار الوطني المستقل.

#وفاة #محمود بكر حجازي #الثورة الفلسطينية

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