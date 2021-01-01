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رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً

الإثنين 22 مارس 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً



رام الله /سما/

استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الإثنين، وفد الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة خالد الكلالدة، وذلك في مقر اللجنة بمدينة البيرة.

ورحب ناصر بالوفد الضيف، وشكر الهيئة المستقلة الأردنية على مشاركتها في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021، مؤكداً على أهمية الرقابة المحلية والعربية والدولية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيراً إلى استعداد اللجنة لاستقبال وتسهيل عمل الهيئات الرقابية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما أطلع ناصر الوفد على استعدادات لجنة الانتخابات وتحضيراتها لا سيما في ظل التحديات المتمثلة في جائحة كورونا، واستعرض مراحل العملية الانتخابية بداية بفتح باب التسجيل ومرحلة النشر والاعتراض وصولاً إلى فتح باب ترشح القوائم لعضوية المجلس التشريعي التي انطلقت قبل يومين وتستمر إلى نهاية الشهر الحالي.

من جهته، أكد الكلالدة، على عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وكذلك على الشراكة القائمة بين الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وتبادل الخبرات بينهما، ومن خلال المنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي تعتبر الأردن وفلسطين عضوان مؤسسان فيها.

#لجنة الانتخابات المركزية #حنا ناصر #الهيئة المستقلة للانتخابات #الاردن

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