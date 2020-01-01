دائرة رام الله الانتخابية تنظم ورشة للصحفيين حول إجراءات الترشح

رام الله /سما/

نظم مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية ورشة للصحفيين، اليوم الاثنين، حول اجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الثاني والعشرين من أيار القادم.

وحضر الورشة عدد من الصحفيين الذين مثلوا وسائل اعلامية مختلفة، واستمعوا الى شرح حول اجراءات الترشح المعتمدة لدى لجنة الانتخابات المركزية وفقا للقانون.

كما تم استعراض قواعد سلوك الصحفيين أثناء تغطية العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، واستمع موظفو الدائرة الى استفسارات الصحفيين حول موضوعات مختلفة.

وينظم مكتب المنطقة ورش متعددة لتوعية وثقيف شركاء العملية الانتخابية باجراءات الترشح المعتمدة لدى اللجنة والتي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري.