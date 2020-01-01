  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دائرة رام الله الانتخابية تنظم ورشة للصحفيين حول إجراءات الترشح

الإثنين 22 مارس 2021 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

نظم مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية ورشة للصحفيين، اليوم الاثنين، حول اجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الثاني والعشرين من أيار القادم.

وحضر الورشة عدد من الصحفيين الذين مثلوا وسائل اعلامية مختلفة، واستمعوا الى شرح حول اجراءات الترشح المعتمدة لدى لجنة الانتخابات المركزية وفقا للقانون.

كما تم استعراض قواعد سلوك الصحفيين أثناء تغطية العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، واستمع موظفو الدائرة الى استفسارات الصحفيين حول موضوعات مختلفة.

وينظم مكتب المنطقة ورش متعددة لتوعية وثقيف شركاء العملية الانتخابية باجراءات الترشح المعتمدة لدى اللجنة والتي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري.

#الانتخابات الفلسطينية #اجراءات الترشح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

أكثر فعالية وأقل اثار جانبية: تطوير لقاح ضد الكورونا يؤخذ عن طريق الفم

الأخبار الرئيسية

اتفاقية جديدة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول سفر المواطنين في قطاع غزة

التوقيت الصيفي

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

الرئيس عباس: قطاع غزة كان يشكّل هاجسًا لنا وللعالم أجمع في العام 2020

31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

اعلان سما رسائل