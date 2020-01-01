تونس: منتخب فلسطين لألعاب الباراولمبية يتوج بالذهب والبرونز بالملتقى الدولي

تونس /سما/

توج منتخب فلسطين لألعاب القوى التابع للجنة الباراولمبية بالذهب والبرونز في الملتقى الدولي لألعاب القوى المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو التي جرت في العاصمة التونسية، تونس.

وتكون الوفد المشارك من 8 أعضاء، برئاسة عضو اللجنة الباراولمبية الفلسطينية ماهر حدايدة، إضافة إلى المدير الفني في اللجنة ثائر دراغمة، والمدرب مازن سرحان، و5 لاعبين هم: حسام عزام، ومحمد فنونة، وفادي الديب، وعبد الرحمن أبو وطفة، وعمر أبو رحمة.

وحصد المنتخب أول ميداليتين ذهبيتين من خلال اللاعب فادي الديب فئة 55 في رمي القرص، وبرونزية للاعب حسام عزام فئة 53 في رمي القرص، وحصل اللاعب محمد فنونة فئة t 13 في مسابقة الوثب الطويل على رقم تأهيلي في مستوى B بمسافة 5م و59سم، وسيكون هناك مشاركات أخرى خلال اليوم الثالث من البطولة.

يذكر أن الالعاب الباراولمبية التي كان مقررا عقدها في اليابان 2020 تم تأجيلها لهذا العام بسبب جائحة كورونا وسيكون منتخب فلسطين للعبة حاضرا فيها.