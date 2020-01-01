تسهيلات جديدة لأصحاب المصانع والتجار في غزة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تسهيلات جديدة لأصحاب المصانع والمنتجين والتجار خلال العام الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ، أنه في ظل الظروف الراهنة ودعما لأصحاب المصانع والتجار والمنتجين فقد تقرر إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من رسوم التراخيص بنسبة (100%)، وإعفاء المشاريع الإنتاجية التعاونية من رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد لمدة سنة، واستمرار إعفاء المصانع من قيمة (20%) بدل استهلاك الكهرباء.

كما أعلنت الوزارة استثمار رسوم المشاريع الصناعية الصغيرة من رسوم التسجيل لمدة (6) أشهر في إطار برنامج الحاضنة، وتسجيل شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد مقابل رسوم قدرها (100) دولار فقط، وإعفاء المنتج المحلي المطابق للمواصفات من رسوم الفحص المخبري.