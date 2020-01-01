السراج: تسهيلات للملتزمين وقرار بتعويض أصحاب "الأكشاك"

غزة /سما/

قال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، اليوم الاثنين، إن شعار البلدية الكبير هو مكافئة الملتزمين بتسديد الفواتير.

وأضاف السراج في حديث لإذاعة الاقصى، :" يحصل الملتزمين في الفترة الحالية كل 5 شهور على فاتورة مجانية، وأي مواطن عليه فواتير قديمة بإمكانه تجميد المبلغ القديم ويستمر بدفع الفواتير الجديدة وسيحصل على التخفيضات التي يحصل عليها الملتزمين".

وأشار السراج غلى، وجود قرار جديد بخصم 10% على الدفع النقدي لمستحقات رسوم ترخيص البناء، وهناك خصومات تصل إلى 50% لأصحاب الشئون الاجتماعية وأصحاب الحاجات الموثقة.

حول فتح الأسواق في ظل "كورونا"، قال السراج إنه في بداية فتح الأسواق كان هناك التزام من المواطنين بإجراءات السلامة، لكن في الأسابيع الأخيرة الماضية لوحظ عدم التزام وعدم اكتراث من كثير من المواطنين، داعيًا المواطنين إلى العودة للالتزام حتى تبقى الأسواق مفتوحة.

وفي سياق آخر تابع رئيس بلدية غزة :"في الشهر الماضي شكلت لجنة لدراسة وضع كل الأكشاك والاستراحات على شاطئ البحر، وتم رصد الأموال التي دفعت من قبلهم، وقليل جدا من دفع المبلغ كاملا، وتم اتخاذ قرار بتعويضهم عن شهرين في بداية الموسم وتعويضهم عن أيام الإغلاق وتم إبلاغهم بهذا القرار وسيتم تنفيذه قريبا جدا".

وأشار السراج إلى، وجود قائمة طويلة من المشاريع تسعى البلدية لتطبيقها تدريجيا، مضيفًا "حصلنا على منحة من 6-8 مليون دولار من صندوق تطوير البلديات، وهناك لجان متخصصة تدرس الأولويات والإمكانيات وتحاول أن تضع المشاريع الأهم أولا، والأولوية الأولى التي اتفق عليها المجلس البلدي هي تزويد خدمة الصرف الصحي في المناطق التي لا يوجد فيها صرف صحي".