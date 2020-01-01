في ظل تطورات الحالة الوبائية.. داخلية غزة توجه رسالة للمواطنين

غزة /سما/

تحدثت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الإثنين، عن الإجراءات الوقائية المُتخذة بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

قال المتحدث باسم ‏وزارة الداخلية الفلسطينية‏ إياد البزم ، اليوم الإثنين، "إننا عملنا في الفترات السابقة وفق آلية ناجعة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مواجهة فيروس "كورونا" بالقطاع.

وأضاف البزم، في حديثٍ (لإذاعة صوت الشعب): "لا نستطيع أنّ نسير بوتيرة واحدة في الإجراءات ولا بد أنّ نعتمد على التشديد والتخفيف حتى يستطيع المواطنين أنّ يتدبروا أمورهم ما بين متطلبات الحياة العامة وما بين الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة.

وتابع: "إننا نتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الوبائية وفي هذه المرحلة هناك تصاعد في المنحنى الوبائي وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر"، مُوجهاً رسالة واضحة للمواطنين بضروة الالتزام بالإجراءات الوقائية وألا يحدث تراخي حتى نتجاوز المرحلة الوبائية.

وأكّد البزم، على أنّ المباحث العامة منذ الأيام الثلاثة الماضية بدأت بتكثيف الإجراءات الميدانية في مناطق ومحافظات قطاع غزة كافة،وكذلك تشديد الإجراءات الوقائية في كافة المرافق والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.