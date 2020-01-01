  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاقتصاد يُعلن موعد إنهاء مشروع جنين الصناعية

الإثنين 22 مارس 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يُعلن موعد إنهاء مشروع جنين الصناعية



رام الله /سما/

أعلن وزير الاقتصاد الوطني برام الله خالد العسيلي، اليوم الإثنين، عن موعد إنهاء مشروع جنين الصناعية، الممول من الحكومة الألمانية والتركية.

وأكّد العسيلي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، على أنّ مدينة جنين الصناعية ستنتهي في شهر آب / أغسطس المقبل وستضم 131 مصنعًا.

وأوضح أنّ المشروع سيوفر 5 آلاف فرصة عمل بشكلٍ مباشر، و15 ألف فرصة أخرى بشكلٍ غير مباشر، مُتوقعًا بأنّ لا يقل حجم الإنتاج عن 500 مليون دولار، ويكون في غالبيته صناعات تصديرية .

وفي ختام حديثه، طالب العسيلي القطاع الخاص بضرورة عمل شراكات مع الشركات التركية والاستفادة من خبراتهم في مجال التكنولوجيا ، وتجاربهم الصناعية ، وحصولهم على امتيازات من الحكومة التركية .

#وزارة الاقتصاد #خالد العسيلي #منطقة جنين الصناعية #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

أكثر فعالية وأقل اثار جانبية: تطوير لقاح ضد الكورونا يؤخذ عن طريق الفم

إسرائيل تكشف عن سلاحها العسكري المستقبلي خلال ساحة المعركة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: قطاع غزة كان يشكّل هاجسًا لنا وللعالم أجمع في العام 2020

31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

اعلان سما رسائل