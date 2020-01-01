وزير الاقتصاد يُعلن موعد إنهاء مشروع جنين الصناعية

رام الله /سما/

أعلن وزير الاقتصاد الوطني برام الله خالد العسيلي، اليوم الإثنين، عن موعد إنهاء مشروع جنين الصناعية، الممول من الحكومة الألمانية والتركية.

وأكّد العسيلي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، على أنّ مدينة جنين الصناعية ستنتهي في شهر آب / أغسطس المقبل وستضم 131 مصنعًا.

وأوضح أنّ المشروع سيوفر 5 آلاف فرصة عمل بشكلٍ مباشر، و15 ألف فرصة أخرى بشكلٍ غير مباشر، مُتوقعًا بأنّ لا يقل حجم الإنتاج عن 500 مليون دولار، ويكون في غالبيته صناعات تصديرية .

وفي ختام حديثه، طالب العسيلي القطاع الخاص بضرورة عمل شراكات مع الشركات التركية والاستفادة من خبراتهم في مجال التكنولوجيا ، وتجاربهم الصناعية ، وحصولهم على امتيازات من الحكومة التركية .