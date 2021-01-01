نابلس: القبض على متَّهمة بتنظيم رحلات للداخل ومتهَمينِ بسرقة لوحات مركبات

نابلس /سما/

ألقت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على مشتبه بها بالإعلان عن تنظيم رحلات للداخل الفلسطيني عبر صفحتها على موقع "الفيس بوك" بشكل مخالف لقرار الإغلاق وتعليمات الحكومة المعلن عنها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع شرطة السياحة والآثار تَتبَّع قيام احدى الفتيات بالإعلان عن تنظيم رحلات للداخل الفلسطيني عبر صفحتها على موقع "الفيس بوك" بشكل غير قانوني ودون ترخيص بذلك، ومخالِفَة أيضاً لقرار الإغلاق وللتعليمات الحكومية المعلن عنها حيال ذلك؛ وعلى إثر ذلك قامت الشرطة بالقبض عليها، وبتدوين إفادتها أفادت اقرت بالتهمة المنسوبة اليها، وتم التحفظ عليها لحين إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها أصولاً.

وفي سياق آخر، قبضت الشرطة على مشتبه بهما بسرقة لوحات مركبات في مدينة نابلس. وبحسب "العلاقات العامة في الشرطة فأن فرع المباحث العامة وبعد تلقيه عدة شكاوى من مواطنين حول سرقة لوحات مركباتهم، قام بالبحث والتحري، وجرى حصر الاشتباه بشخصين والقبض عليهما وبتدوين إفادتيهما اقرّا بتنفيذ السرقة. وتم التحفظ على المشتبه بهما لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.

كما حررت الشرطة 223 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية؛ من ضمنها 141 مخالفة بحق أشخاص، و72 مخالفة بحق مركبات عمومي في جميع أنحاء المحافظة، فيما جرى تنفيذ أربع جولات تفتيشيه للوقوف على مدى تطبيق المحال التجارية والمؤسسات للبروتوكول الصحي، وتم خلال ذلك اغلاق محال تجارية بعد سريان قرار الإغلاق بعد الساعة السابعة مساءً.

وناشدت الشرطة المواطنين الالتزام بحالة الإغلاق وتقيد الحركة إلا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.