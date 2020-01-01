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تحذيرات: السلالة البرازيلية يمكن أن تؤدي إلى انهيار المستشفيات حول العالم"

الإثنين 22 مارس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات: السلالة البرازيلية يمكن أن تؤدي إلى انهيار المستشفيات حول العالم"



سما /وكالات/

 لا تزال البرازيل في أسوأ حالة منذ بداية وباء كورونا - بمتوسط ​​أكثر من 2000 حالة وفاة و 70.000 مريض جديد يوميًا خلال الأسبوع الماضي ، و 80 بالمائة إشغال في وحدات العناية المركزة ونظام صحي على وشك الانهيار.

ويتكهن الخبراء بأن أحد الأسباب الرئيسية للموجة الكبيرة التي تشهدها البرازيل هذه الأيام هو البديل البرازيلي ، المعروف أيضًا باسم P.1 ، والذي يعتبر أكثر عدوى مقارنة بالمتغيرات الأخرى لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه حتى الان.

وتظهر الدراسات التي تُجرى حاليًا في البرازيل أن ما لا يقل عن نصف الحالات الجديدة المكتشفة في البرازيل تنتمي إلى السلالة P.1.

وأظهرت دراسة حديثة أن السلالة البرازيلية قد تكون معدية مرتين مثل السلالات الأخرى وقد تؤدي حتى إلى إعادة الإصابة بالفيروس للمتعافين من كورونا.

ومع ذلك ، أظهرت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة أكسفورد أن البديل P.1 قد يكون أقل مقاومة للقاحات مما كان يعتقد في البداية.

وفقًا للدكتور إريك فيجل-دينغ ، عالم الأوبئة الذي أجرت شبكة سي إن إن مقابلة معه ، قال" لم يدرك العالم بعد إلى أي مدى يمكن أن تكون P.1 مدمرة والخطر الذي تشكله.

#السلالة الجديدة لفيروس كورونا #فيروس كورونا #البرازيل

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