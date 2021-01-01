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رابط التسجيل في خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني 2021

الإثنين 22 مارس 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل في خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني 2021



عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وصول أعداد المسجلين في خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني من الأفراد والمنشآت إلى المليون ونصف المليون مستخدم، داعيةً جميع المواطنين والعاملين وضباط ارتباط المنشآت من الدخول إلى موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والتسجيل في خدماتها الإلكترونية.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة مبادرة كافة المواطنين الأردنيين داخل وخارج المملكة والذين لم يسبق لهم التسجيل في خدماتها الالكترونية إلى المبادرة بإنشاء حساب شخصي من خلال موقعها الالكتروني، وذلك حتى يتمكنوا من الاطلاع على كافة تفاصيل اشتراكهم بالضمان والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة بما فيها خدمات أوامر الدفاع.

وبخصوص الخدمات الإلكترونية المتوفرة للمنشآت، بينت المؤسسة أنه بإمكان أي منشأة لم تقم بتحديث بياناتها سابقاً إلى المبادرة بتحديثها للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المتوفّرة للمنشآت.

رابط موقع الضمان الاجتماعي الأردني: اضغط هنا

ولفتت الضمان الاجتماعي الأردني إلى أن الغالبية العظمى من خدماتها للأفراد والمنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها، وانه بإمكان الأفراد وضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أي صعوبات في استخدام خدماتها الالكترونية أو أي مشاكل في تقديم الطلبات أو أي استفسارات.

وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد 117117 او من خلال مركز الاتصال الوطني 065008080 وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.

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