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الضمان الاجتماعي الأردني تعلن موعد صرف الرواتب التقاعدية 2021

الإثنين 22 مارس 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضمان الاجتماعي الأردني تعلن موعد صرف الرواتب التقاعدية 2021



عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزهـا الإعلامي بأن الرواتب التقاعدية لشهر آذار الجاري ستكون في الحسابات البنكية للمتقاعدين يوم الاربعاء القادم الرابع والعشرون من هذا الشهر.

وذكرت الضمان الاجتماعي في بيان لها أنها ستقوم بتحويل دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان المقبل قبل حلول شهر رمضان المبارك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في الشهر الفضيل.

وبينت الضمان الأردني أن مقدار الدفعة سيكون بواقع (25%) من صافي الراتب التقاعدي بحد أعلى (250) دينار في حين سيتم صرف (50%) من الراتب الصافي للورثة المستحقين ولورثة المتقاعدين.
 

#الأردن #الضمان الاجتماعي #مؤسسة الضمان الاجتماعي #الراتب التقاعدي #الرواتب التقاعدية

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