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الصحة: 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1534 حالة تعاف

الإثنين 22 مارس 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1534 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 358. 

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 100، ضواحي القدس 32، قلقيلية 99، طولكرم 186، الخليل 207، نابلس 177، بيت لحم 139، سلفيت 84، رام الله والبيرة 302، طوباس 25، أريحا والأغوار 27"، قطاع غزة 156.

وتم تسجيل 25  حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.  

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فلسطين #فيروس كورونا

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31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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