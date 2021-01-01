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31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين 22 مارس 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1534 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 358.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 100، ضواحي القدس 32، قلقيلية 99، طولكرم 186، الخليل 207، نابلس 177، بيت لحم 139، سلفيت 84، رام الله والبيرة 302، طوباس 25، أريحا والأغوار 27"، قطاع غزة 156.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#كورونا فلسطين #فلسطين كورونا #كورونا غزة #القدس كورونا

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