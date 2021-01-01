"الشباب والثقافة" تكرم الفرق الكشفية على دورها خلال جائحة "كورونا"

غزة / سما /

كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الاثنين، الفرق الكشفية على دورها الذي بذلته لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة خلال جائحة "كورونا"، بمناسبة يوم الأخوة الكشفية العربية الذي يصادف سنويًا الثاني والعشرين من مارس/آذار.

وحضر حفل التكريم رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ورئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، ونائب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الأستاذ محمد الحسني، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.

وفي كلمة له أكد محيسن، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمل الكشفي، ايمانًا منها بدوره في الارتقاء بالأجيال الشابة، وتطوير قدراتهم القيادية والريادية، مثمنا الدور المهم الذي قامت به الفرق الكشفية خلال جائحة كورونا من خلال إطلاق حملات توعوية واغاثية استهدفت المواطنين في محافظات قطاع غزة.

من جهته شدد السراج على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في خدمة شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات.

وفي ختام الحفل تم تكريم نائب رئيس جمعية الكشافة الأستاذ محمد الحسني، بالإضافة إلى قادة (60) فريق كشفي ناشط في قطاع غزة.