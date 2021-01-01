  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: الاتصالات مع الجنائية ستستمر رغم معيقات الاحتلال

الإثنين 22 مارس 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: الاتصالات مع الجنائية ستستمر رغم معيقات الاحتلال



رام الله / سما /

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي "ان الاتصالات ستستمر مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا رغم كل المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال".

وفي معرض رده على سحب الاحتلال بطاقة الشخصيات المهمة (VIP) منه وإخضاع فريقه للتحقيق أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة، قال المالكي "إن البطاقة الخاصة به منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، ولم تجدّدها، وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية، تمثل دولة فلسطين".

وأضاف، في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال أبلغت طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية بعد التحقيق معهم ان التعامل مع الجنائية خط أحمر، وهددت بتنفيذ عقوبات في حال المضي قدما والتنسيق معها.

وأوضح: أكد اللقاء مع بنسودا على ضرورة التسريع في فتح التحقيق، ونقل الملفات في الفترة الانتقالية للرئيس الجديد، وان يكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها، بدلا من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة.

وبخصوص التحركات الدبلوماسية، أكد المالكي "ان اجتماع مجلس الأمن في الـ25 الجاري، سيبحث في الحالة الفلسطينية، وستطالب بعثة فلسطين بتنفيذ القرار (2334) الذي أدان الاستيطان، مبينا انه سيتم عقد اجتماعات مع السفراء العرب في الولايات المتحدة والطلب منهم التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للدفع لعقد مؤتمر دولي للسلام وإدانة جرائم الاحتلال".

#رياض المالكي #المحكمة الجنائية الدولية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية ... الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من رياض المالكي

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

أكثر فعالية وأقل اثار جانبية: تطوير لقاح ضد الكورونا يؤخذ عن طريق الفم

إسرائيل تكشف عن سلاحها العسكري المستقبلي خلال ساحة المعركة

الأخبار الرئيسية

31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

اعلان سما رسائل