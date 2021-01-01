"أسترازينيكا" تؤكد أن لقاحها فعال بنسبة 79%

وكالات / سما /

أظهرت نتائج تقارير نشرتها شركة "أسترازينيكا"، اليوم الإثنين، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، فعال بنسبة 79% لجهة منع الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة.

وقالت إن اللقاح فعال بنسبة 80% بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما.

ويُذكر أن دولًا عدة نصحت بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرًا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في الاختبارات السابقة.

وكانت قد هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، بوقف صادرات لقاحات "أسترازينيكا" إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية "لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى".