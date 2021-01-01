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الصين تمنع تطبيقات المحمول من طلب معلومات شخصية غير ضرورية

الإثنين 22 مارس 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تمنع تطبيقات المحمول من طلب معلومات شخصية غير ضرورية



وكالات / سما /

حظرت الصين على مشغلي تطبيقات الهاتف المحمول رفض تقديم الخدمات الأساسية للمستخدمين الذين يرفضون تقديم معلومات شخصية "غير ضرورية"، حسبما أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في قواعد جديدة بهذا الشأن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن القواعد حددت المعلومات الشخصية "الضرورية" لـ 39 نوعا من تطبيقات الهواتف المحمولة، والتي تشمل الخرائط واستدعاء السيارات والدفع عبر الإنترنت والتسوق.

وسوف تدخل القواعد حيز التنفيذ في أول أيار/مايو.

يشار إلى أن المعلومات المسربة عبر تطبيقات الهاتف المحمول أصبحت مصدرا للقلق في الصين.

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