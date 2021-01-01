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النائب العام يبحث مع سفير بولندا لدى فلسطين التعاون المشترك

الإثنين 22 مارس 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع سفير بولندا لدى فلسطين التعاون المشترك



رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الاثنين، مع سفير بولندا لدى دولة فلسطين بشيمسواف شيش سبل التعاون المشترك بين البلدين، بحضور رئيس قسم السياسات في السفارة البولندية كلارا دابروفسكا، ومساعد النائب العام ياسر حماد.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، أهمية التعاون والتنسيق مع القنصلية البولندية وتطلعات النيابة العامة المستقبلية وأهمية تقديم الدعم لتطوير قطاع العدالة وفق الأولويات والخطط الإستراتيجية، وخاصة تبادل الخبرات بين البلدين واحتياجات النيابة العامة الفلسطينية في مجال التدريب والدعم اللوجستي.

وأطلع النائب العام السفير على طبيعة عمل النيابة العامة وخطتها الإستراتيجية ورؤيتها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون، وحرصها على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.

من جانبه، ثمن بشيمسواف الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال السنوات الماضية، مؤكدا استعداده لتسهيل التواصل بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة البولندية، وتعزيز التعاون في مجال طلبات المساعدة القضائية، وتقديم كافة أشكال الدعم المستقبلي، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة.

#النائب العام #فلسطين #سفير بولندا #أكرم الخطيب

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