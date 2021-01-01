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الصحة بغزة: مؤشرات الحالة الوبائية تنذر بالخطر وقد تُشدد الاجراءات

الإثنين 22 مارس 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: مؤشرات الحالة الوبائية تنذر بالخطر وقد تُشدد الاجراءات



غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، اليوم الاثنين، إن القطاع قطع شوطاً كبيراً في انخفاض حدة الإصابات, إذ كانت النسبة تصل الى معدل 2 الى 3% من حجم العينات التي يتم فحصها.

وأضاف القدرة لإذاعة القدس، أنه مع بداية شهر مارس كان هناك تذبذب في المنحنى الوبائي لاسيما الأيام الثلاثة الأخيرة خاصةً الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية.

وأشار القدرة إلى، أن هذه المؤشرات تنذر بحالة الخطر وقد دخلت غزة فعلاً في موجة ثانية جديدة من الوباء، لافتًا إلى، أن ارتفاع الأرقام لم يشكل خطورة على القطاع الصحي حيث لازال في اطار المنظومة الصحية والمتابعة الميدانية.

وأكد الناطق باسم الصحة، أن الأمر يحتاج الى مزيدٍ من الاهتمام بإجراءات السلامة والوقاية حتى نصل الى بر الأمان خلال الأيام القادمة.

وأضاف" لمسنا أن هناك تراجع في قطاع غزة من الالتزام بإجراءات الوقاية كتوجه المواطنين الى بيوت العزاء والأفراح والأسواق وهذا ما زاد من نسبة الإصابة بالمرض.

وحول لقاح "كورونا"، قال القدرة إن الوزارة أمام فرصة إعطاء التطعيم لكبار السن والمرضى ما سيخفض حجم الإصابات بالمرض، لاسيما وأن أعداد الوفيات والإصابات من كبار السن.

ولفت القدرة إلى، أن عدد المطعمين من لقاح كورونا وصل إلى 11700 في قطاع غزة من المواطنين، سواءً من الكوادر الطبية أو المرضى أو المواطنين.

ودعا الناطق باسم الصحة، من يفوق عمره عن 60 عاماً التوجه الى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح مباشرة.

ولفت القدرة المقبلة ربما تشهد مزيداً من الإجراءات المشددة سواءً على المعابر أو داخل المجتمع.

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