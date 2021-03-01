شاهد.. فوزان للأخضر الرفحي والمنطار.. والجلاء وشباب رفح للتعادل

غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزا ثمينا على نظيره اتحاد خانيونس (2-0), ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الأخضر" الرفحي أنس الشخريت (41), ومعتز النحال (48), ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس, ويبقى رصيد اتحاد خانيونس 19 نقطة في المركز الثاني.

اتحاد الشجاعية – شباب خانيونس (1-0)

وخطف اتحاد الشجاعية انتصارا غاليا من "أنياب" شباب خانيونس (1-0).

ويدين "المنطار" بفوزه الثمين إلى أحمد حرارة الذي سجل هدف المباراة الوحيد (80), ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس, ويتوقف رصيد شباب خانيونس عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت المباراة طرد سليمان أبو رزق حارس شباب خانيونس من على دكة البدلاء (87).

الجلاء – شباب رفح (0-0)

واحتكم الجلاء للتعادل السلبي مع منافسه شباب رفح.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع الجلاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر, ويصبح رصيد شباب رفح 21 نقطة في الصدارة.











