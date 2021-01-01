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أبو ردينة يرد على نتنياهو: السلام مع الشعب الفلسطيني أولا هو طريق السلام الحقيقي

الإثنين 22 مارس 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة يرد على نتنياهو: السلام مع الشعب الفلسطيني أولا هو طريق السلام الحقيقي



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية اولا، وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أبو ردينة في تعقيب له على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي جاء فيها "ان الدولة الفلسطينية ستتحقق من خلال السلام مع العرب وليس الفلسطينيين"، إن هذه التصريحات الإسرائيلية تندرج في إطار التهرب المستمر للحكومة الاسرائيلية من دفع استحقاقات السلام المترتبة على الجانب الإسرائيلي وفق الشرعية الدولية.

وأكد أن السلام الشامل في المنطقة يكون فقط من خلال اتفاق سلام يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن طريق السلام وفق الشرعية الدولية يتم فقط من خلال العنوان الفلسطيني المتمثل بالقيادة الشرعية لشعبنا، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإن أي محاولة للبحث عن سلام وهمي لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

 وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول، هذا هو السلام الحقيقي الذي يحقق السلام والأمن للجميع، وإلا ستبقى المنطقة في دوامة من التوتر والعنف.

#ابو ردينة #نتنياهو #الشعب الفلسطيني

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