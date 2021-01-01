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الحاضنة الشعبية بغزة : نستعد لإطلاق مشروعين للزواج وترميم البيوت مطلع أبريل

الإثنين 22 مارس 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحاضنة الشعبية بغزة : نستعد لإطلاق مشروعين للزواج وترميم البيوت مطلع أبريل



غزة/سما/

كشف شادي زنادة رئيس قسم المشاريع في دائرة الحاضنة الشعبية بقطاع غزة، اليوم الإثنين، عن مشاريع جديدة سيتم إطلاقها مطلع أبريل / نيسان وخلال شهر رمضان المبارك.

وقال زنادة في تصريحٍ  صحفي إن الحاضنة الشعبية تستعد لإطلاق مشروع جديد لتزويج الشباب فوق 34 عاما، وآخر لترميم البيوت، بداية الشهر المقبل.

وحسب رئيس قسم المشاريع، فإن الحاضنة الشعبية تُجهز مشروعا جديدا لتقديم مساعدات نقدية بقيمة 200 شيكل للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار زنادة إلى أن الحاضنة الشعبية نفذت عدة مشاريع خلال الأشهر الستة الماضية، أبرزها، تزويج 730 عريس "فوق 34 عاما" عبر تقديم منحة مالية بقيمة 4 آلاف دولار غير مستردة لكل عريس.

كما أنهت الحاضنة الشعبية ترميم قرابة 530 بيتا ما بين جزئي وكلي في قطاع غزة بقيمة بلغت 4 مليون و200 ألف دولار. وفق رئيس قسم المشاريع.

وأوضح زنادة أن الحاضنة الشعبية تعمل حاليا في أربعة اتجاهات، وهي (الزواج، ترميم بيوت الفقراء، الفاتورة العلاجية، تقديم مساعدات للفئات الفقيرة).

يذكر أن الحاضنة الشعبية أنشأت من قبل المكتب السياسي لحركة "حماس" قبل نحو ثلاث سنوات؛ لمتابعة هموم ومشاكل المواطنين في قطاع غزة والعمل على حلها.

#الحاضنة الشعبية بغزة #مشاريع الزواج بغزة

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