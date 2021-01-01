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بلدية النصيرات تبدأ بحفر بئر مياه جديدة بمنطقة مخيم 1

الإثنين 22 مارس 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية النصيرات تبدأ بحفر بئر مياه جديدة بمنطقة مخيم 1



الوسطى / سما /

بدأت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، بحفر بئر مياه جديدة بمنطقة مخيم 1، تخدم حوالي 7000 نسمة تقطن في المنطقة، بتمويل من الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني – إيطاليا، وتنفيذ وإشراف الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.

وذكر رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري أن هذا البئر يعتبر العاشر الذي يتم حفره منذ تولي المجلس البلدي الحالي مهامه، في إطار سعيه لحل مشكلة المياه في النصيرات بشكل تام.

وأوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي م. نعيم قوش، أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المياه، وتزويد المواطنين وسد احتياجاتهم من المياه، وخاصة خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن البئر سيعمل بقدرة انتاجية 40 كوب مياه في الساعة، مبينا أنه سيتم بعد الانتهاء منه تركيب محطة تحلية تخدم سكان المنطقة.

#النصيرات #بئر #غزة

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