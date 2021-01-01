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مصر للطيران تدرس بدء تسيير رحلات إلى تل أبيب

الإثنين 22 مارس 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر للطيران تدرس بدء تسيير رحلات إلى تل أبيب



القاهرة/سما/

قال رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه يدرس بدء تسيير رحلات جوية إلى تل أبيب في إسرائيل.


وأضاف زكريا، اليوم الاثنين، خلال قمة العرب للطيران، في نسختها الثامنة بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية، أن شركته تجري محادثات مع الخطوط السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل للتوسع في إفريقيا.

كما قال إن هناك مشروعا مشتركا جديدا في غانا، سيبدأ بأربع طائرات "بوينغ 737"، في غضون شهرين، وسيطلق عليه على الأرجح تسمية "إير غانا".

وأكد زكريا على أن شركته لم تسرح موظفين أو تخفض الرواتب نتيجة الجائحة، مشددا على الحاجة إلى مساعدة حكومية لسداد قروض ورسوم تأجير طائرات.

وعلى صعيد الحاجة للمساعدات الحكومية، أفاد بأن الشركة حصلت على 5 مليارات جنيه من الحكومة، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن نطلب من الحكومة 5-7 مليارات جنيه هذا العام".

#مصر #تل ابيب #اسرائيل

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