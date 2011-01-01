ترجمة قصيدة "تروكرل" روائع كتب الحكمة القديمة التاميلية للعربية

نيودلهي/وكالات/

كتب د عبد الرازق أبو جزر

المستشار الإعلامي لسفارة فلسطين لدى الهند

ترجم الدكتور ذاكر حسين، رئيس الدراسات العربية بجامعة مدراس في الهند وبجهد إبداعي متميز

قصيدة "تروكرل" وهي من روائع كتب الحكمة القديمة التاميلية إلى اللغة العربية وقد صنفها "تروولور" قبل ألفي سنة وتشمل هذه القصيدة على تأملات خصبة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخلقية والمروءة والإنسانية بشكل كامل.

وتحتوي هذه القصيدة كما يقول د ذاكر حسين على ألف وثلاثمائة وثلاثين بيتاً رائعاً في ثلاثة أقسام: القسم الأول: الديانة، فهو يعالج القضايا الاجتماعية من أحوال الأسر وغيرها ويتناول موضوع الأفكار العقدية تفصيلاً والتسبيحات والتمجيدات للباري تعالى وله ثمانية وثلاثون باباً وفي كل باب عشرة أبيات.

أما القسم الثاني: الثروة: فهو يكشف أحوال البلاد والعباد بإسداء النصح لإصلاحهم وأصول الحكم وإرشادات مفلحة للسياسة والمعارك وبناء الجيوش والحصون واتخاذ الوزراء والمستشارين والضباظ وله سبعون باباً.

والقسم الثالث: الحب: فهو فيما يتصل بموضوع سعادة الزواج وحسن المعاشرة والحب والغرام ما يبعث القارئ على اللهفات والهموم وله خمسة وعشرون باباً.

ويضيف د حسين (لقد جاء القرار السامي من حكومة ولاية تامل نادو بأمر مفاده نقل قصيدة تروكرل إلى أشهر لغات العالم استخداما وانتشارا فأصدرت أمراً بترجمة تروكرل إلى اللغة العربية في عام 2011 فقام الدكتور ذاكر حسين، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة مدراس بتعريب قصيدة تروكرل تحت إشراف المعهد الدولي للدراسات التاميلية وأصدرتها الدكتورة جي. جايالاليتا، فخامةُ رئيسةُ الوزراء السابقة لحكومة ولاية تاميل نادو وذلك في 2013.

وفي عام 2020 قد تشرف الشاعر الرميضي الكويتي بتحقيق هذه الترجمة وطبعها من جديد المعهد الدولي للدراسات التاميلية وأصدرها "بانديياراجان" معالي وزير اللغة التاميلية والثقافة في شهر سبتمبر عام 2020 عبر الانترنت.

ويشير د ذاكر حسين إلى أن "قصيدة تروكرل" هي أول نص تاميلي تم نقله إلى اللغة العربية وأن هذا العمل سيقوي العلاقة بين الهند والبلاد العربية في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية، وكما أنه سيفتح بابا جديدا للباحثين في الدراسات المقارنة بين الأدب التاميلي والأدب العربي.

و الدكتور ذاكر حسين مهتم بالآداب وترجمتها بين العربية والتاميلية؛ حيث ترجم العديد من المؤلفات العربية إلى التاميلية ومن ضمنها أشعار مختارة للشاعر الفلسطينى محمود درويش ونزار قباني وقصص مختارة لإحسان عبد القدوس وحصلت بعض ترجماته على جوائز وتكريمات

. ومنها جائزة "أفضل مترجم لعام 2016م" لحكومة تاميل نادو الهندية وكما يتمتع د ذاكر بعضوية العديد من اللجان العلمية في اللغة العربية في عدد من المؤسسات العلمية الهامة .