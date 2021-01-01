نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وكالات / سما /

أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة مثيرة جداً ستجمع مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا ضد تشيلسي الذي يقدم عروضاً ممتازة مع المدرب الجديد توماس توخيل.

واكتمل نصاب المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد يوم أمس بتأهل تشيلسي وليستر سيتي على حساب شيفيلد ومانشستر يونايتد على الترتيب، بينما كان مانشستر سيتي وساوثهامبتون قد تأهلا بفوزهم على إيفرتون وبورنموث يوم السبت الماضي.

ومن حسن حظ عشاق الكرة الإنجليزية أن القرعة أوقعت تشيلسي بمواجهة مثيرة ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي، بينما سيتقابل ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في مباراة تميل فيها الكفة لرجال المدرب برندن رودجرز.

وينتظر الجميع مشاهدة ما يمكن لتشيلسي تقديمه تحت قيادة المدرب توماس توخيل ضد مانشستر سيتي الذي يقدم موسم استثنائي على جميع الأصعدة، ويرى الكثيرين أن هذه المباراة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى تطور البلوز مع المدرب الألماني.

وستقام مواجهة تشيلسي ضد مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 17 من شهر أبريل القادم، وهو نفس اليوم الذي ستلعب فيه أيضاً مباراة ساوثهامبتون ضد إيفرتون.