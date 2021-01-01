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أليجري : لهذا رفضت تدريب ريال مدريد

الإثنين 22 مارس 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري : لهذا رفضت تدريب ريال مدريد



وكالات / سما /

تحدث ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق عن مستقبله، وتطرق لعدد من المواضيع التي تخص كرة القدم الإيطالية والأوروبية في الوقت الحالي.

مازال أليجري لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن اليوفي منذ 3 سنوات، مع وجود تقارير متفرقة تتحدث عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بتعيينه.

قال أليجري في حديثه لشبكة سكاي سبورت: “قبل 3 سنوات عندما اتصل بي رئيس ريال مدريد أخبرته أنني سأبقى في يوفنتوس، حيث كانت مسيرتي مازالت مستمرة مع النادي”.

استطرد : “لقد اتصلوا بي أيضاً مؤخراً ولكني قلت لا: أريد العودة فقط في يونيو، وأنا أملك بالفعل الرغبة في العودة إلى عالم التدريب لأنني أفتقد اللاعبين لأنني تعلمت الكثير منهم خلال مسيرتي”.

واصل: “أنا شغوف بفنيات اللاعبين وبإدراتهم، اللاعبون الكبار لا يهتمون كثيراً بالمركز أو المنطقة التي يلعبون بها، بل أحياناً يريدون اللعب في مواجهة واحد ضد واحد، مثلما حدث عندما وضعت داني ألفيس لمراقبة نيمار، إنهم يحبون الثنائيات والتنافس على من سيكون الأقوى بينهم”.

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