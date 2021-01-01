أتلتيكو مدريد يفلت من كمين ألافيس بفوز شاق

وكالات / سما /

أفلت أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه ديبورتيفو ألافيس وحقق فوزاً قيصرياً على ضيوف ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء أمس الأحد.

متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني استقبل ألافيس في ملعبه في لقاء برسم مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الليجا.

الفريق المدريدي حاول الوصول لشباك الخصم طوال دقائق الشوط الأول، لكن كل محاولات كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني باءت بالفشل، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت، على وقع التعادل السلبي.

وتمكن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من تسجيل هدف المباراة الوحيدة عند الدقيقة 54 من ضربة رأسية دقيقة لم يستطع باتشيكو حارس ألافيس منعها من معانقة الشباك.

وسنحت الفرص للضيوف لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، لكن يان أوبلاك تعملق وتصدى لتسديدة خوسيلو بنجاح ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن ريال مدريد الوصيف.