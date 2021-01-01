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فيديو .. برشلونة يستعيد الوصافة بسداسية مؤلمة في سوسيداد

الإثنين 22 مارس 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. برشلونة يستعيد الوصافة بسداسية مؤلمة في سوسيداد



وكالات / سما /

استعاد برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من الغريم التقليدي ريال مدريد، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على حساب مضيفه ريال سوسيداد، بسداسية لهدف، مساء الأحد، في لقاء جمع الفريقين في ملعب أنويتا لحساب مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

انتظر برشلونة وصول الدقيقة السابعة والثلاثين ليفتتح التسجيل بهدف حمل توقيع أنطوان جريزمان، وبعد مرور ستة دقائق فقط، دون سيرجينيو ديست الهدف الثاني للبارسا.

وعقب الاستراحة دخل البارسا المباراة بقوة هجومية كبيرة وضغط أسفر عن هدف ثالث وجاء بتوقيع ديست من جديد في الدقيقة 53.

ووضع ليونيل ميسي بصمته في الشباك بهدف في الدقيقة 56، قبل أن ينجح عثمان ديمبيلي في التوقيع على هدف فريقه الخامس في الدقيقة 71.

وسجل سوسيداد هدفاً شرفياً في الدقيقة 77 عبر اندير بارينتشيا، لكن ذلك لم يمنع البارسا من الاستمرار في شن الهجمات على مرمى أصحاب الأرض لتسفر عن هدف سادس حمل توقيع ليونيل ميسي في الدقيقة 89.

ويرفع البارسا رصيده بهذا الفوز للنقطة 62 في وصافة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط فقط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

#برشلونة #ريال سوسيداد #الدوري الإسباني

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