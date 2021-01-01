مكافحة المخدرات بغزة تضبط 6 فروش حشيش

غزة / سما /

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات في محافظة غزة مساء الأحد 6 فروش حشيش خلال كمين لثلاثة من المروجين في محافظة غزة .



وقال الرائد عطا ناصر مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة:" أن قوة الفرع ضبطت "6" فروش حشيش خلال كمين تم نصبه لثلاثة من مروجي المخدرات ".





وأضاف الرائد ناصر" أنه وخلال المهمة إلقاء القبض على ثلاثة من المروجين وهم ( ع-ع) و(أ-ر) و(م-ن) لافتاً إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات التي ضُبطت بحوزتهما وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول"