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مكافحة المخدرات بغزة تضبط 6 فروش حشيش

الإثنين 22 مارس 2021 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات في محافظة غزة مساء الأحد 6 فروش حشيش خلال كمين لثلاثة من المروجين في محافظة غزة .

وقال الرائد عطا ناصر مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة:" أن قوة الفرع ضبطت "6" فروش حشيش خلال كمين تم نصبه لثلاثة من مروجي المخدرات ".


وأضاف الرائد ناصر" أنه وخلال المهمة إلقاء القبض على ثلاثة من المروجين وهم ( ع-ع) و(أ-ر) و(م-ن) لافتاً إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات التي ضُبطت بحوزتهما وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول"

#المخدرات #مكافحة المخدرات

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