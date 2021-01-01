ابو هولي: شؤون اللاجئين بالمنظمة تشرع بتعبيد شارع حي الوادي بمخيم المية ومية

بيروت / سما /

شرعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بتعبيد طريق حي الوادي بمخيم المية ومية الذي يعتبر الطريق الوحيد للاجئين الفلسطينيين الذي يربط الحي مع المخيم ومدينة صيدا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي صباح اليوم في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان تعبيد طريق حي الوادي سيخفف من معاناة اهلنا اللاجئين الفلسطينيين من سكان حي الوادي الذي يقطنه ما يزيد عن 300 عائلة فلسطينية يواجهون باستمرار صعوبات في عملية التحرك من والى المخيم خاصة في فصل الشتاء .

ولفت الى ان دائرة شؤون اللاجئين استجابت لطلب اللجنة الشعبية وسكان حي الوادي لتنفيذ مشروع تعبيد الشارع لافتاً الى ان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين اعطى تعليمات واضحة بتخفيف معاناة اهلنا اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان واعتبار احتياجاتهم ذات اولوية قصوى .

وتابع: "بناء على توجيهات الرئيس خصصت دائرة شؤون اللاجئين موازنة طارئة للمخيمات اللبنانية لتلبية الاحتياجات والمشاريع ذات الاولوية خاصة في مشاريع البنى التحتية، من كهرباء ومياه وتعبيد طرقات، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناتهم".

واشار د. ابو هولي الى ان دائرة شؤون اللاجئين اعادت تأهيل شبكات الكهرباء المتهالكة وصيانة ابار المياه في مخيمات عين الحلوة والرشيدية ومار الياس والبداوي والجليل و صيانة الطاقة الشمسية وغرفة الكهرباء لبئر الماء في تجمع الواسطة في مخيم صور وتدشين محطة تكرير مياه من التلوث في مخيم الجليل بعلبك والتي لاقت ارتياحاً من اهلنا اللاجئين.

وشكر كل من أمين سر حركة "فتح" وفصائل المنظمة في مخيم المية ومية غالب الدنان وأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم المية مية بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس أبو مازن ولرئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي ولمدير مكتب الدائرة في لبنان جمال فياض على دعمهم المستمر لأهلنا بتنفيذ المشاريع المهمة لتخفيف معاناتهم، مؤكدًا أن اللجنة الشعبية في مخيم المية ومية لن تألو جهدًا في مواصلة عملها الخدماتي في رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

وثمن أهالي حي الوادي بمخيم المية ومية الجهود التي تبذلها دائرة شؤون اللاجئين لتخفيف معاناتهم وانجز مشروع تعبيد حي الواي مؤكدين أن هذا المشروع ينهي معاناتهم التي يواجهونها منذ سنوات.

ويتابع ميدانياً تنفيذ المشروع مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض .